إعلام عبري: منفذ إطلاق النار عند معبر اللبني سائق أردني

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي على الحدود مع الأردن (معبر الملك حسين) سائق أردني، وأنه تمكن من قتل 3 مستوطنين إسرائيليين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن «عملية إطلاق النار جرت بعد تفتيش الشاحنة والانتقال إلى مكان تفريغ الشاحنات»، موضحة أن «المنفذ استخدم مسدس وكان دقيقاً وسريعاً في التصويب والإطلاق».

أما صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فأفادت بأن القتلى في عملية إطلاق النار عند جسر اللنبي هم عناصر أمن يتبعون لسلطة المعابر.

وقبل قليل، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار بالقرب من معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وأوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الخط الساخن التابع لها في القدس، تلقى بلاغًا الساعة 09:55، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من المعبر الحدودي.