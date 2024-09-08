الأردن يبدأ التحقيق بحادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق «معبر الكرامة» في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر بدون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

ويقع المنفذ على الحدود الغربية للأردن ويبعد 60 كيلومترا عن العاصمة عمّان، وقرابة 5 كيلومترات عن مدينة أريحا شرقي وسط الضفة الغربية.