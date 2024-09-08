ثروت البحر ينعى حلمي التوني: قدم الكثير للصحافة وتصميم الأغلفة

عبر الناقد والفنان ثروت البحر، عن حزنه لرحيل الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، حيث قال: لم أكن فى حال طيب بالأمس وكذلك لرحيل الصديق الإنسان الفنان حلمى التونى فلم أوفيه حقه في ماقدمه فى الصحافة وتصميم الأغلفة للكتاب بصورة محببة خاصة للأطفال ألتى حاز فيها على جائزة عالمية رفيعه.

وأضاف خلل منشور له على موقع فيسبوك: "التوني أشرف كمدير فنى على المجلة الاستثنائية (وجهات نظر) الرصينة بالاشتراك مع الأستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ إبراهيم المعلم وكانت منبر ثقافى وقت أن توقفت مجلة اليونسكو عن الإصدار وكذلك مجلة فكر وفن التى كانت تصدر من المانيا".

وواصل: كان ذلك بمثابة مرجعية للبحث والدرس وهذا لو تعلمون كثير خبرة وتخصص نادر فى التعبير والمشاركة مع الآخر خاصة الأطفال.

يذكر أن الراحل حلمي التوني من مواليد محافظة بني سويف في أبريل 1934، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1958 تخصص ديكور مسرحي، كما درس فنون الزخرفة والديكور.

وأقام الراحل العشرات من المعارض الفردية في مصر والوطن العربي، كان آخرها بعنوان «يحيا الحب» بجاليري «بيكاسو» في الزمالك في شهر مارس 2024، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، وآخرها في أغسطس 2024 بعنوان «مختارات عربية 2024» بجاليري «ضي» في الزمالك، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.