نيجيريا تعتزم طرح صندوق بقيمة 300 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة

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تعتزم نيجيريا، طرح صندوق بقيمة 300 مليون دولار في السوق، يهدف إلى المساعدة في تمويل مشاريع للطاقة المتجددة الموزعة، ويشمل الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن إدارة "صندوق نيجيريا للطاقة المتجددة الموزعة" سوف يتولاها بصورة مشتركة كل من "هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية" ومؤسسة "أفريقيا 50"، وهي جهة استثمارية متخصصة في البنية التحتية في عموم القارة الأفريقية.

ومن جانبه، قال أمينو عمر صادق المدير العام والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، إن "هذا يعد إنجازا تنمويا بارزا".

وأضاف "صادق"، أن الصندوق الجديد "يمثل إشارة استراتيجية للأسواق والمستثمرين والحكومات وشركاء التنمية، تفيد بأن سوق الطاقة المتجددة الموزعة في نيجيريا تعد سوقا جاذبة للاستثمار، ولديها مصداقية، وجاهزة للعمل على نطاق واسع".

وأوضحت آنا بيردي المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن البنك قدم مساهمة أولية بقيمة 25 مليون دولار.