الدفاع المدني الفلسطيني بغزة ينشر تحديثا للوضع الميداني للقطاع

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، تحديثات الوضع الميداني الحالي للقطاع حتى الساعة 09:00 مساء السبت لليوم 337 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر.



وأشار بصل إلى أنه في محافظة الشمال، تم تسجيل 4 شهداء وأكثر من 30 جريحا إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في منطقة جباليا النزلة، وقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين في محيط مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وفي محافظة غزة:

شهيدتان بينهما طفلة وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لعمارة سكنية تعود لعائلة " الغرباوي" بالقرب من دوار الشباب والرياضة بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

3 شهداء وأكثر من 20 مصابا نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة "عمرو بن العاص" بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

لليوم الخامس عشر ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بحي الزيتون.

قصف ونسف وحرق بشكل كبير لمنازل المواطنين جنوب شارع 8.

قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جدا على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديدا مناطق مربع علي بن أبي طالب ومنطقة المصلبة ومفترق أبو حبيب ومنطقة المجمع الإسلامي.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين من اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.



وفي المحافظة الوسطى:

8 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

6 شهداء بينهم طفلان وثلاث سيدات نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "عيد" في شارع المحكمة القديم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

شهيد نتيجة قصف إسرائيلي قرب جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "راضي" شمال غربي مخيم النصيرات.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو شاويش" غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وفي محافظة خان يونس:

شهيدتان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "جرغون" قرب الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جدا على عدة مناطق متفرقة من مدينة خانيونس.



وفي محافظة رفح جنوب القطاع:

شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على مواطنين في منطقة عريبة شمال مدينة رفح.

انتشال شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي استهدف محيط مدرسة الفردوس غربي مدينة رفح.

انتشال جثامين لشهداء منذ صباح اليوم من مناطق متفرقة من مدينة رفح.

قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب دوار العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قصف ونسف إسرائيلي لمبان سكنية شمال غرب مدينة رفح.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.