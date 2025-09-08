لاتفيا تطلب من أكثر من 800 روسي مغادرة البلاد

أفادت التقارير بأن سلطات الهجرة في لاتفيا أمرت 841 مواطنا روسيا بمغادرة البلاد بحلول 13 أكتوبر، بموجب تعديلات في قانون الهجرة دخلت حيز التنفيذ عام 2022.

وكشف التليفزيون في لاتفيا عن هذه التفاصيل مساء أمس الأحد، نقلا عن سلطات الهجرة.

وجرت التعديلات على قانون الهجرة ردا على حرب روسيا على أوكرانيا، وتهدف إلى تشديد قيود الإقامة بالنسبة للروس.

وينتمي نحو ربع سكان لاتفيا، البالغ عددهم 9ر1 مليون نسمة، إلى أقلية كبيرة ناطقة بالروسية. وتقع لاتفيا على الحدود مع روسيا.

ولكي يستمر المواطنون الروس في الإقامة بشكل قانوني في لاتفيا، يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على وضع الإقامة الدائمة وإثبات أن إلمامهم باللغة اللاتفية مناسب للاستخدام اليومي.

كما أنهم يخضعون أيضا لفحص أمني.

وتضرر نحو 25 ألف شخص بالتعديلات الصادرة عام 2022، حيث حصل حوالي 16 ألف منهم منذ ذلك الحين على تصريح إقامة دائم، فيما حصل 1000 على تصريح مؤقت.

أما الذين لم يتمكنوا من الحصول على أي من التصريحين فيجب عليهم مغادرة البلاد.