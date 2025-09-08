سبورار: سيسكو سيمنح مانشستر يونايتد كل شيء

أعرب السلوفيني أندراز سبورار، مهاجم سلوفان براتيسلافا، عن ثقته الكبيرة في قدرة مواطنه وزميله في المنتخب بنيامين سيسكو على إثبات نفسه مع مانشستر يونايتد، رغم بدايته البطيئة في أولد ترافورد.

وقال سبورار في تصريحات لصحيفة ذا صن: "ماذا سيقدم لليونايتد؟ كل شيء. يمتلك السرعة، القوة، الذكاء، وفهمًا عاليًا لكرة القدم. أؤمن أنه قادر على أن يصبح مهاجمًا متكاملًا خلال عامين أو ثلاثة".

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا: "سيسكو لا يزال صغيرًا في السن، وسيكون له دور كبير في مساعدة مانشستر يونايتد. فقط يحتاج النادي والجماهير إلى التحلي بالصبر، لأنه سيسجل الأهداف وسيزداد تألقًا عامًا بعد عام".