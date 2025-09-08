كفر الشيخ: حصر ومعالجة النقاط الخطرة على الطرق للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا للجنة حصر ومعالجة النقاط الخطرة على طرق المحافظة، والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن معالجة النقاط الخطرة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والحلول العملية والجذرية من خلال تضافر جهود جميع الجهات والهيئات المعنية، للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كلف محافظ كفرالشيخ بسرعة وضع العلامات والإرشادات المرورية والتحذيرية، والمطبات الصناعية والصوتية على الطرق والمحاور السريعة طبقًا للمواصفات الفنية، إلى جانب غلق الفتحات والتقاطعات العشوائية واستبدالها بعمل "يوتيرنات" آمنة طبقًا للكود المصري، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن خطة العمل تتضمن محورين رئيسيين: الأول خاص بالطرق التي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة لرفع كفاءتها، والثاني يتعلق بالطرق التي تتطلب أعمال تأمين وسلامة مرورية تشمل "العلامات الإرشادية، العواكس الضوئية، نيوجرسي خرسانية، مطبات صوتية، التخطيط الأرضي، وغيرها"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث بشكل ملموس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن قطاع الطرق والنقل يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية شاملة تركز على تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتطوير البنية التحتية للطرق بما يخدم حركة المواطنين ويحافظ على حياتهم، مؤكدًا أن أرواح الناس هي الأولوية الأولى، وأن نجاح أي خطة تنموية يبدأ من توفير طرق آمنة تحقق الانسياب المروري وتمنع وقوع الحوادث.