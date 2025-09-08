إسرائيل: مقتل 4 جنود في هجوم لحماس على مشارف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في هجوم لحماس على مشارف مدينة غزة في وقت مبكر صباح اليوم.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، شن 3 عناصر من حماس هجوما على معسكر للجيش في منطقة كفر جباليا، على مشارف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة حوالي الساعة السادسة صباحا. وقع الحادث بعد وقت قصير من عودة القوات إلى الموقع بعد نشاط ليلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ووصل عناصر حماس إلى دبابة عند مدخل المعسكر وأطلقوا النار على القائد الذي كان رأسه خارج فتحة برج الدبابة. بعد ذلك، ألقوا عبوة ناسفة داخل الدبابة، مما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة، وفقًا للتحقيق الأولي.

كما توصل التحقيق إلى أن جنودا آخرين متمركزين في المعسكر ردوا بإطلاق النار على عناصر حماس؛ مما أدى إلى إصابة اثنين منهم على الأقل. وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب جندي المشاة الجريح في ساقه، بحسب بيان جيش الاحتلال.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة للقضاء على حماس، حد وصفه.