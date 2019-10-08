3 لاعبات يتأهلن إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

حسمت 3 لاعبات من المنتخب الوطني من أصل سبعة، الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

تأهلت رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش ولاعبة وادي دجلة، بعد الفوز على مواطنتها يثرب عادل لاعبة الأهلي والمصنفة الـ16 عالميًا، بنتيجة 3-0.

كما صعدت نور الطيب، المصنفة الثالثة عالميًا، لدور الـ 8، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس، والمصنفة الـ 11 عالميًا، بنتيجة 3-0.

وخطفت روان العربي المصنفة الـ 31 عالميًا، بطاقة التأهل على حساب النيوزلاندية جويل كينج، بنتيجة 3-2.

ومن المنتظر أن يشهد دور الـ 8 من البطولة، تواجد لاعبة مصرية أخرى، عندما تواجه نور جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميًا مواطنتها سلمى هاني المصنفة الـ 15 عالميًا، اليوم الثلاثاء.

نسخة الموسم الماضي من البطولة، توج بها محمد الشوربجي على مستوى الرجال، ورنيم الوليلي على مستوى السيدات.