فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمحافظة بنى سويف لأعمال الصيانة الدورية

أعلن قطاع كهرباء محافظة بني سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق (أكشاك الدهشوري، الجبالي، الرحبة، الجمعية، ثابت) وذلك يوم غد الأربعاء، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي الدهشوري بمدينة بني سويف.

وذكرت محافظة بنى سويف - في بيان اليوم - أن قطاع الكهرباء يقدم اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ " القطع المؤقت " للخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.