 فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمحافظة بنى سويف لأعمال الصيانة الدورية - بوابة الشروق
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فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمحافظة بنى سويف لأعمال الصيانة الدورية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 5:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 5:28 م

أعلن قطاع كهرباء محافظة بني سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق (أكشاك الدهشوري، الجبالي، الرحبة، الجمعية، ثابت) وذلك يوم غد الأربعاء، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي الدهشوري بمدينة بني سويف.

وذكرت محافظة بنى سويف - في بيان اليوم - أن قطاع الكهرباء يقدم اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ " القطع المؤقت " للخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.


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