الرئيسة الجديدة لصندوق النقد تطالب ألمانيا بزيادة الإنفاق لإنعاش اقتصادها

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طالبت كريستالينا جيورجيفا، الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي، ألمانيا بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها.

وقالت جيورجيفا، وفقًا لمسودة خطاب يُنْتَظَر أن تلقيه اليوم الثلاثاء إن على ألمانيا أن تخصص نفقات إضافية بالذات لمجالات البنية التحتية والبحث.

ورأت جيورجيفا أنه نظرا لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد حان الوقت لدول لديها سعة مالية مثل ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية أن تمهد هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض الحكومات مجالا أكبر للتحرك.

وتولت البلغارية (66 عامًا) رئاسة الصندوق منذ مطلع أكتوبر الجاري خلفا للفرنسية كريستين لاجارد.

وتولت جيورجيفا في وقت سابق مناصب مختلفة منها الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي ومفوضة أوروبية.