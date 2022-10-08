لافروف: روسيا حازمة بشأن ضم دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى أراضيها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا حازمة بشأن الخطوات التي اتخذتها فيما يخص مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون.

وأضاف لافروف - في حوار صحفي نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية مقتطفات منه- "نحن على يقين تام من شرعية القضية والخطوات التي نتخذها"، مشيرا إلى أن "تقييماتنا وحججنا، التي سنواصل مشاركتها مع الشركاء الدوليين، واضحة تمامًا والعديد من شركائنا يشاركوننا فيها".

وأشار لافروف إلى أن السلطات في كييف سبق أن حرمت سكان منطقتي خيرسون وزابوروجيا من حقهم في تحديد هوياتهم داخل أوكرانيا، مضيفا: "حُرم سكان زابورويجيا وخيرسون من أي احتمالات لتحديد هويتهم داخل أوكرانيا نتيجة الحملة العسكرية التي شنتها كييف، والتي تضمنت قصفًا متقطعًا على المناطق السكنية، وتدمير البنية التحتية المدنية، وما إلى ذلك".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا تنفيذيا في 5 أكتوبر الجاري، لضمّ مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، وذلك بعد انعقاد استفتاءات في تلك المناطق حول الانضمام إلى روسيا في الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة الروسية، فإن أغلبية الناخبين في المناطق الأربعة الروسية صوتت لصالح الانضمام إلى روسيا، وهو ما دفع بوتين في 30 سبتمبر الماضي إلى توقيع معاهدات مع رؤساء المناطق الأربع بشأن انضمامهم إلى روسيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميج 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فى منطقة زابورويجيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة ميج 29 بالقرب من مستوطنة تشاباييفكا في منطقة زابورويجيا".