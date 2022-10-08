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ألمانيا تعلن توقيع إعلان نوايا بخصوص إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي

د ب أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:49 م

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، اليوم السبت، أنه من المنتظر التوقيع على إعلان نوايا بخصوص إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي خلال الأسبوع الجاري على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وجاء إعلان الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي اليوم، خلال زيارة لليتوانيا وبعد لقاء عقدته مع نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس في قاعدة روكلا العسكرية.

وكان شولتس أعلن في نهاية أغسطس الماضي أنه يعتزم إنشاء نظام دفاعي جديد مع جيران أوروبيين، وجاء هذا المشروع كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا، وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب من جانب ليتوانيا.

وقال أنوسوسكاس: "سنشارك (في المشروع) بلا شك"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن تأمين المجال الجوي يعد واحدا من أهم عناصر الأمن.

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