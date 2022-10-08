المرشح الأوفر حظا في ولاية سكسونيا السفلى: المسيحيون يمكن أن يعودوا أكبر قوة في الولاية



قبل يوم واحد من إجراء انتخابات ولاية سكسونيا السفلى أبدى بيرند ألتوسمان، أوفر المرشحين حظا في انتخابات الولاية تفاؤله بأن حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي يمكن أن يصبح أقوى قوة في الولاية.



وقال ألتوسمان اليوم السبت ردا اعلى سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "الاستطلاعات ليست صحيحة دائما، فقد رأينا ذلك آخر مرة في ولاية شمال الراين ويستفاليا" مبينا أن العديد من الناخبين لم يقرروا بعد لمن يصوتون.



كانت استطلاعات الرأي أظهرت أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يتأخر بعدة نقاط مئوية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة رئيس وزراء الولاية شتيفان فايل.



كلا الحزبين يحكمان معا في الولاية حاليا، ويسعى فايل لولاية ثانية بها، ولكنه يفضل أن يكون ذلك في تحالف مع الخضر وليس مع الاشتراكيين، كما كان الحال في الفترة ما بين 2013 إلى 2017.



وقال إن مثل هذه التشكيلة يمكن أن تأمل في تحقيق أغلبية برلمانية بالولاية.



كان ألتوسمان المرشح الرئيسي للمسيحيين أيضا في الولاية قبل خمسة أعوام.