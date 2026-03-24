جيش الاحتلال: قتلنا عنصرًا من فيلق القدس في لبنان

زعم جيش الاحتلال أنه قتل عنصرًا من فيلق القدس في لبنان، ادعى أنه كان يروّج لما سماها «مخططات إرهابية بتوجيه من جهات إيرانية».

وقال الجيش في يبان، إن سلاح البحرية هاجم أمس الاثنين، بتوجيه استخباري من الشاباك في منطقة بيروت وقتل محمد علي كوراني وهو عنصر من فيلق القدس.

وأضاف: «تواصل الجهات الاستخبارية الإيرانية العمل لدفع بمخططات إرهابية من خلال تشغيل عناصر إرهابية من داخل لبنان».

وسبق أن أعلنت إسرائيل التي واصل جيشها الثلاثاء شنّ سلسلة غارات في أنحاء لبنان، عزمها إقامة ما تسميه "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود.

وقالت سلطات الاحتلال إنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة إليها.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.