رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

تلقى رئيس الإمارات محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الجانبين بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وذكرت وام: "تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وبحسب وام، فقد جدد رئيس الوزراء الماليزي "إدانة هذه الاعتداءات مشيدا بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم".

وأكد الجانبان "ضرورة احتواء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها".