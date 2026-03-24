قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إن الحرب كان من الممكن تفاديها لو تجاوبت إسرائيل مع الدعوات للانسحاب من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق عام 2024.

وشدد عون على أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، مؤكدا أن قرارات الدولة بشأن حصر السلاح وملفي السلم والحرب هي قرارات نهائية لا رجوع عنها.

جاء ذلك خلال استقبال عون للمسؤول البريطاني إدوارد أهلغرين، حيث أشار إلى أن «قصف إسرائيل للجسور يهدف إلى عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية»، بحسب موقع العربية.نت الإخباري.

وأكد عون أن «مبادرة التفاوض التي أطلقها قبل أيام لا تزال قائمة وقد حظيت بدعم إقليمي ودولي، ويجب أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة».

وأضاف أن لقاءاته مع المسؤولين الكبار والأحزاب تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وحصانة الوحدة الوطنية، مؤكدا ثقته في أن «اللبنانيين يشكلون حزمة واحدة في مواجهة التحديات الراهنة».