أفادت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية، اليوم الثلاثاء، باعتراض صاروخ إيراني فوق الأجواء اللبنانية للمرة الأولى.

وقال مصدران، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، إن سفينة حربية أجنبية قامت بعملية الاعتراض.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن شظايا من الصاروخ سقطت على عدد من البلدات بشمال بيروت، ما أسفر عن إصابات طفيفة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.