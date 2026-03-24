بلومبرج: دول الخليج تدرس إمكانية الانضمام إلى الحرب

قالت وكالة بلومبرج، إن دول الخليج تدرس إمكانية الانضمام إلى الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن دول الخليج قد تنضم للحرب إذا أقدمت طهران على استهداف بنيتها التحتية الحيوية.

وذكرت بلومبرج، أن حالة نفاد الصبر تزداد لدى أقوى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب الضربات الإيرانية التي طالت بالفعل موانئ ومنشآت طاقة ومطارات، بحسب المصادر.

ومع ذلك، أضافت المصادر أن هذه الدول لن تنخرط في الحرب إلا إذا نفذت طهران تهديداتها باستهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه في الخليج، وهو ما يُعد عتبة تصعيد عالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الشراكات الدفاعية لدول الخليج أثبتت نجاعتها بالموقف الدفاعي خلال الحرب، لافتا إلى الحاجة لموقف موحد في الخليج وعلى مستوى التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن "مجلس التعاون اتخذ إجراءات للدفاع عن دول الخليج منذ الاعتداء السابق على قطر، مؤكدا أن "أي حل للحرب يجب أن يضع بعين الاعتبار المصالح الوطنية ومصالح الجميع الإستراتيجية".

وبين المتحدث أن الاتصالات الإقليمية مستمرة، والتنسيق لم ينقطع منذ بداية الأزمة، كاشفا عن هذه الاتصالات تركز على الدفاع المشترك وإنهاء الأزمة دبلوماسيا وتنسيق المواقف.

وشدد الأنصاري، على أن دول الخليج بحاجة لإعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد ما حدث".