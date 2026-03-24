لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1072 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 1072 شهيدا و2966 مصابا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقتل 33 شخصا وإصابة 90 آخرين، ما زاد من حصيلة الضحايا منذ الثاني من مارس الجاري إلى 1092 قتيلا و2966 جريحا.

وقد كثف الكيان الإسرائيلي اليوم غاراته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وعلى مناطق في شرق وجنوب البلاد.

وسبق أن أعلنت إسرائيل التي واصل جيشها الثلاثاء شنّ سلسلة غارات في أنحاء لبنان، عزمها إقامة ما تسميه "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود.

وقالت سلطات الاحتلال إنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة إليها.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.