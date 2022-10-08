وزارة النقل الروسية: حركة القطارات عبر جسر القرم تعود إلى طبيعتها مساء اليوم

قالت وزارة النقل الروسية، اليوم السبت، بعد قيامها بعملية تقييم أولية، إن من المقرر عودة حركة القطارات عبر "جسر القرم" (جسر كيرتش) إلى طبيعتها اليوم حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنها أجرت تقييما أوليا لحالة البنية التحتية للجزء الخاص بالسكك الحديدية من الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مضيفة أن من المقرر أن يتم تأمين حركة مرور القطارات اليوم السبت بحلول الساعة الثامنة.

وكانت لجنة تحقيق روسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بحسب المعلومات الأولية، في تفجير شاحنة فوق "جسر القرم"، فجر اليوم.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كان تمر بجوار الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أن جرى انتشال جثتين من المياه، لرجل وامرأة، ويجري تحديد هويتهما، بحسب ما أوردته قناة "آر تي العربية" الروسية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.

وكانت اللجنة ذكرت في وقت سابق اليوم أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع على "جسر القرم وأرسلت عددا من خبراء الجريمة إلى المكان.

وسبق أن أفادت السلطات بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير فوق الجسر.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس بوتين أعطى توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ فوق جسر القرم، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، أن الحادث أدى إلى انهيار جزء من الطريق على الجسر، ما أدى إلى قطع أوصال الجزء الممتد من منطقة تمان إلى القرم، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من الطريق آمن وسالك ولم يتضرر.

وأعلن أكسيونوف عبر قناته على تطبيق تليجرام أن "خدمة العبارات جاهزة للانطلاق وستبدأ العمل من اليوم. سنقوم بالإبلاغ بالجدول الزمني لاحقًا. والآن يتم إنشاء محطات طعام وتدفئة للسائقين عند مدخل الجسر".