الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 3200 صاروخ على إسرائيل من غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال هجومهم الكبير.



وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلي اليوم الأحد، إن جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح أمس السبت.



ومع بدء حركة حماس رشقاتها الصاروخية من غزة صباح أمس السبت، تقدم الفلسطينيون المسلحون إلى داخل إسرائيل برا وبحرا بل وحتى جوا، مستخدمين طائرات شراعية تعمل بمحركات، ما أدى إلى شن هجمات إسرائيلية مضادة.



واستمر القتال والقصف اليوم الأحد. وتُصنف حماس كمنظمة إرهابية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل.



ووفقا لمصادر طبية إسرائيلية، قُتل في إسرائيل حتى الآن ما لا يقل عن 500 شخص، بينما استشهد 370 فلسطينيا في قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك. وأصيب حوالي ألفي شخص لدى كلا الجانبين، وفقا لبيانات رسمية.