رئيس الوزراء الباكستاني: العنف بالشرق الأوسط يؤكد الحاجة للتعامل مع مواجهة القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر اليوم السبت إنه متحسر بسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى التعامل مع "القضية الفلسطينية"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال رئيس الوزراء في منشور عبر منصة "إكس": "نحث على ضبط النفس وحماية المدنيين. ويكمن السلام المستدام في الشرق الأوسط في حل الدولتين في ظل وجود دولة فلسطين قابلة للحياة، ومتصلة الحدود وذات سيادة، يتم تأسيسها على حدود ما قبل 1967، وأن تكون القدس الشريف في القلب منها".

يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية شنت هجوما مفاجئا على إسرائيل من قطاع غزة اليوم السبت، وذكرت تقارير أن المئات قتلوا من الجانبين في القتال الذي أعقب الهجوم، الذي شهد أخذ إسرائيليين أسرى إلى غزة.

وردت إسرائيل بهجمات انتقامية على قطاع غزة في أعنف يوم بين الطرفين المتصارعين منذ سنوات، وصادف الهجوم الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر.

وأفادت خدمة "زكا" الإسرائيلية للإغاثة بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة ما يربو على 1452 آخرين في إسرائيل حتى مساء اليوم.

وفي غزة، لقي 242 شخصا حتفهم وأصيب حوالي 1700 آخرين عقب الضربات الانتقامية للجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يا مواطني إسرائيل، إننا في حالة حرب، لا في عملية أو جولات، بل حرب".