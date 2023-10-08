الجيش البولندي يستعد لإجلاء مواطنيه من إسرائيل

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، أن الجيش البولندي يستعد لإجلاء مواطني بلاده من إسرائيل على خلفية التصعيد الأخير.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن السلطات البولندية تعتزم إرسال طائرات من طراز سي-130 لنقل الرعايا.



وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن معظم شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل.



ونوهت أن المطارات تواجه ضغوطا تشغيلية؛ بسبب تجنيد طيارين في الاحتياط ورغبة طواقم أجنبية بالمغادرة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.



وعلقت شركة «إير فرانس» رحلاتها إلى تل أبيب، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل، يوم السبت.



وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، لتلفزيون «بي.إف.إم»، يوم الأحد: «أوقفت إير فرانس رحلاتها في الوقت الحالي».



وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، دعت في وقت سابق من اليوم الأحد، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.



وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: «نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك».