 رسميا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 5:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:57 م

كشفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض في الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 أندية هي: إنتر ميلان «بطل الدوري الإيطالي»، وإيه سي ميلان «وصيف النسخة الماضية من الدوري»، وفريق يوفنتوس «بطل كأس إيطاليا»، وأتالانتا «وصيف بطل الكأس».

جدير بالذكر أن يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في 9 مناسبات ماضية، ثم يليه فريق إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي إيه سي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك