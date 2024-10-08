كشفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض في الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 أندية هي: إنتر ميلان «بطل الدوري الإيطالي»، وإيه سي ميلان «وصيف النسخة الماضية من الدوري»، وفريق يوفنتوس «بطل كأس إيطاليا»، وأتالانتا «وصيف بطل الكأس».

جدير بالذكر أن يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في 9 مناسبات ماضية، ثم يليه فريق إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي إيه سي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.