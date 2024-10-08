حقق فريق أسوان بقيادة حسام عبدالعال، الفوز على السكة الحديد مودرن بقيادة أحمد عبدالرؤوف، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الأولى بدوري المحترفين.

سجل هدف أسوان الوحيد اللاعب محمد أسامة من ركلة جزاء في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود رشدي حكمًا للساحة، أيمن دعبس مساعدًا أول، علاء على السروي مساعدًا ثان، عبدالرحمن صالح حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يلتقي أسوان في الجولة المقبلة مع كهرباء الإسماعيلية، فيما يواجه السكة الحديد مودرن نظيره المنصورة.