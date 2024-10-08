أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بتأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جالانت تأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ جالانت بعدم سفره لواشنطن قبل اتصاله بالرئيس الأمريكي جو بايدن وموافقة مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) على طبيعة الرد على إيران.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الجانب الأمريكي مصدوم من تأجيل نتنياهو زيارة جالانت إلى واشنطن.

وبدورها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن نتنياهو سيجري مساء اليوم، مشاورات أمنية ستبحث الأوضاع العسكرية في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الرد الإسرائيلي على إيران.

من جانبه، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إن إلغاء نتنياهو زيارة جالانت إلى واشنطن "إضرار بأمن إسرائيل في هذا الوقت الحرج بالذات".