78 شهيدا و1791 معتقلا في محافظة القدس منذ 7 أكتوبر

قالت محافظة القدس، إن 78 شهيدا سقطوا فيما اعتُقل 1791 آخرون في المحافظة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع في محافظة القدس خلال عام من العدوان، أن وتيرة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ازدادت بشكل غير مسبوق، حيث اقتحم المسجد 50 ألفًا و475 مستوطنًا.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات أصبحت جزءًا من مخطط أوسع لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

كما شهدت القدس وفق التقرير، حملة غير مسبوقة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أحيائهم التاريخية، مثل الشيخ جراح وسلوان، حيث يسعى الاحتلال إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين وإحلال المستعمرين مكانهم.

ولفتت إلى عدم توقف عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية منذ عام، بل تضاعفت بشكل ممنهج لتخلق واقعًا جديدًا يخدم المشروع الاستعماري، إذ شهدت المحافظة 340 عملية هدم وتجريف.

ونوهت بأن الاحتلال فرض حصارًا اقتصاديًا خانقًا على سكان القدس المحتلة، من خلال قيود على حركة البضائع والأشخاص، والإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجار والمستثمرين المقدسيين.