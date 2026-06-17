رفض الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الرد على الشائعات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية استقالته من منصبه عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية: "لا جديد أقوله بشأن التقارير التي تشير إلى استقالتي من تدريب البرتغال بعد كأس العالم، أنا أركز بكل قوة في البطولة".

وعن موقف مدافع الفريق روبن دياز من المشاركة في اللقاء الافتتاحي، حسم المدرب الإسباني الموقف قائلاً: "روبن دياز ليس في كامل لياقته ولن نخاطر به أمام الكونغو".

وأضاف مارتينيز توضيحاً لحالة مدافع مانشستر سيتي: "اللاعب خضع للفحوصات الطبية وكل شيء رائع بالنسبة له، ولكن يجب تجنب المخاطرة".

يذكر أن منتخب البرتغال يستهل مشواره المونديالي بمواجهة الكونغو الديمقراطية، حيث يتواجد "برازيل أوروبا" في المجموعة الحادية عشرة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.