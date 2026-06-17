قادة مجموعة السبع يعتزمون زيادة الضغط على روسيا عبر عقوبات جديدة

تعتزم الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى تكثيف جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة الضغوط على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات أشد على قطاعي النفط والغاز، وتوسيع إمدادات الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، وذلك وفقا لبيان صادر عن القمة.

وقالت مجموعة السبع إنها ستعزز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية، فضلا عن الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأضافت المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن هذا الدعم الإضافي سيستند إلى ما وصفته بالزخم الجديد الذي أحرزته أوكرانيا نتيجة التقدم الذي حققته قواتها في ساحة المعركة خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في البيان: "نعتبر أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدما في اتخاذ إجراءات إضافية، بعدما توصل الرئيس (الأمريكي دونالد)ترامب إلى اتفاق ندعمه لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة".