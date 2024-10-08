يواصل الإعلامي محمود سعد جولته في تونس ببرنامجه "سولد أوت – كامل العدد" على قناة "CBC" حيث يُعرض الجزء الثالث من رحلته يوم الخميس المقبل، ضمن سلسلة من 3 حلقات يقدمها من تونس الخضراء.

يسلط محمود سعد الضوء خلال الحلقة التي تذاع التاسعة مساء، على العديد من المناطق منها سيدي بوسعيد لأبو الحسن الشاذلي لقرطاچ ومسجد الزيتونة والأسواق الشعبية كما يستعرض الأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية.

وفي حلقة يوم الجمعة، يقدم البرنامج حفلًا للمطربة كارمن سليمان ، حيث تبدع في الغناء وتقدم مجموعة من أجمل أغانيها، كما تفاجئ الحضور وتطلب من شقيقتها "فرح سليمان" الانضمام إليها على مسرح ليغنيا معًا لأول مرة في حفل جماهيري.