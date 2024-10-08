الرئيس السيسي: حرب أكتوبر أكدت قدرة تحقيق النصر عبر الإرادة رغم فارق الإمكانيات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة حققت نجاحًا مبهرًا في حرب أكتوبر.

وأضاف خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفترة كانت تشهد صراعًا وكراهية شديدة في المنطقة.

وأوضح أن الجيش المصري كان في تلك الفترة في محنة كبيرة، وكان فارق الإمكانيات كبيرة في حرب 1973، لكن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس فقط لدى القوات المسلحة.

وأشار إلى أنّ حرب أكتوبر أكدت أنه رغم الفارق الكبير في الإمكانيات إلا أن النصر يمكن أن يتحقق عبر الإرادة.

ويأتي اصطفاف تفتيش الحرب في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.