بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

بداءت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، عملية فرز الأصوات، وذلك برئاسة المستشار دكتور كريم العقاد، والمستشار عمر فوزي، غلق باب التصويت، وذلك عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت الذي استمر من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وشهدت الانتخابات إقبالاً ملحوظًا من الصحفيين، خلال فترة التصويت، وتشهد الانتخابات تنافسًا كبيرًا بين النقيب الحالي خالد البلشي، أبرز منافسيه عبد المحسن سلامة، من بين 8 مرشحين، وذلك على مقعد نقيب عام الصحفيين في القاهرة، فيما يتنافس على مقاعد أعضاء المجلس 43 مرشحًا، من بينهم الزميل محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق.

ويذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين "المشتغلين" على مستوى الجمهورية بلغ 10 آلاف و234 عضوًا، إجمالي المسددين لاشتراك النقابة منهم 9 آلاف و904 أعضاء، بينهم 180 عضوًا بفرع النقابة في محافظة الإسكندرية.