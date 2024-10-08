أليكساندروفا تطيح بصوفيا كينن خارج بطولة ووهان

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صعدت لاعبة التنس الروسية إيكاترينا اليكسندروفا للدور الثاني في بطولة ووهان للأساتذة للسيدات، ذات ال1000 نقطة.

واجتازت أليكساندروفا عقبة الأمريكية صوفيا كينن، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6/ 1 و4/ 6 و6/ 4، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة المقامة بالصين.

وبلغت الأمريكية أماندا أنيسيموفا الدور ذاته، بفوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا بنتيجة 6/ 2 و6/ 4، كما تغلبت التشيكية كاترينا سينياكوفا على الفلبينية ألكسندرا إيلا 6/ 3 و6/ 1.

كما تأهلت الروسية لودميلا سامسونوفا للدور الثاني أيضا، على حساب البولندية مايندا لينيتي، بعدما فازت عليها بنتيجة 6/ 2 و6/ 2.

فيما انتصرت الرومانية جاكويلين كريستيان على الكولومبية كاميلا أوسوريو 4/ 6 و6/ 2 و6/ 3.

وتغلبت البلغارية فيكتوريا توموفا على الأمريكية أشلين كروجر بنتيجة 1/ 6 و7/ 6 (10/ 8) و7/ 5 في مباراة ماراثونية.