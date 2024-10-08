أليكساندروفا تطيح بصوفيا كينن خارج بطولة ووهان

صعدت لاعبة التنس الروسية إيكاترينا اليكسندروفا للدور الثاني في بطولة ووهان للأساتذة للسيدات، ذات ال1000 نقطة.
واجتازت أليكساندروفا عقبة الأمريكية صوفيا كينن، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6/ 1 و4/ 6 و6/ 4، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة المقامة بالصين.
وبلغت الأمريكية أماندا أنيسيموفا الدور ذاته، بفوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا بنتيجة 6/ 2 و6/ 4، كما تغلبت التشيكية كاترينا سينياكوفا على الفلبينية ألكسندرا إيلا 6/ 3 و6/ 1.
كما تأهلت الروسية لودميلا سامسونوفا للدور الثاني أيضا، على حساب البولندية مايندا لينيتي، بعدما فازت عليها بنتيجة 6/ 2 و6/ 2.
فيما انتصرت الرومانية جاكويلين كريستيان على الكولومبية كاميلا أوسوريو 4/ 6 و6/ 2 و6/ 3.
وتغلبت البلغارية فيكتوريا توموفا على الأمريكية أشلين كروجر بنتيجة 1/ 6 و7/ 6 (10/ 8) و7/ 5 في مباراة ماراثونية.