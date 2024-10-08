شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة



استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية أرضا زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال برجا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالا، وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.

يأتي هذا فيما اندلعت النيران في أحد المنازل جراء قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان الاسرائيلي على القطاع المستمر لليوم 368.

وقالت صحة غزة، في تحديثها اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41 ألفًا و965 شهيدًا، وإلى 97 ألفًا و590 مصابًا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.