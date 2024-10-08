الخارجية السورية: القصف الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

دعت وزارة الخارجية السورية إلى إدانة القصف الإسرائيلي بحق المدنيين العزل وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي واصراراً منه على توسيع دائرة عدوانه الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها عقب القصف الجوي على أحد أحياء العاصمة دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها تلقت (د.ب.أ) نسخة منه: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين".

وأضافت الخارجية السورية "إمعاناً في انتهاكاته للقانون الدولي، واصراراً منه على توسيع دائرة عدوانه الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان ما أدى في حصيلة أولية لإرتقاء سبعة شهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين، إضافةً إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة".

وأكدت الخارجية السورية "على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة سيكون لها عواقب كارثية".

وكان مصدر عسكري سوري قد ذكر في بيان إنه في "حوالي الساعة 20:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".

وأضاف المصدر أن الهجوم "أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".