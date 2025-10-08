الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة موقفها الراسخ في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

جددت دولة الكويت، التأكيد على موقفها الراسخ في مكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته، وحرصها على تجفيف مصادر تمويله، بما يتماشى مع القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي جنى الظفيري، مساء أمس الثلاثاء، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي)، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشددت الظفيري، على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات، بما يسهم في بناء منظومة عالمية فاعلة في مكافحة هذه الآفة والتصدي لتداعياتها.

وأعربت عن إدانة الكويت الانتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتي تمخضت عنها تهديدات للأمن والسلم الدوليين، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الجماعات الإرهابية وفقًا للمبادئ والأعراف المقررة في القانون الدولي.

وختمت الظفيري، كلمة الكويت بالدعوة إلى استمرار الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتعزيز التعاون والشراكات وتطوير القدرات الفنية والتقنية لتحقيق الشمولية والتكامل في مكافحته حفاظًا على حق الأجيال القادمة للعيش في عالم يرتكز على سيادة القانون الدولي.