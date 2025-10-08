حماس: اختطاف بحرية الاحتلال نشطاء أسطول الحرية قرصنة وانتهاك صارخ للقانون

قالت حركة حماس، إن اختطاف بحرية الاحتلال نشطاء أسطول الحرية في المياه الدولية، من المتضامنين مع قطاع غزّة والحاملين لمساعدات إنسانية عاجلة لشعبنا الفلسطيني المحاصر، يُعدّ جريمة وقرصنة جديدة تُضاف إلى السجلّ الأسود للاحتلال في الاعتداء على المتضامنين الدوليين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولأبسط المبادئ والحقوق الإنسانية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء: «هذا الاعتداء الجبان يعكس عقلية الإرهاب والفاشية التي تحكم الاحتلال الصهيوني وقادته، الذين يسعون بكل الوسائل إلى منع وصول المساعدات وكتم أصوات الحقيقة، في محاولة يائسة لطمس معالم جريمة الإبادة والتجويع المستمرة ضدّ شعبنا في قطاع غزة منذ عامين».

وتابعت: «إنّنا إذ نحمّل الاحتلال المجرم المسئولية الكاملة عن حياة النشطاء المختطفين وسلامتهم، فإنّنا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرّك الفوري لإطلاق سراحهم، ومنع الاحتلال من إساءة معاملتهم كما جرى مع متضامني أسطول الصمود العالمي، فضلًا عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضدّ الإنسانية».

وسبق أن أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

وقالت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، إن جيش الاحتلال هاجم أسطول الحرية بالمياه الدولية على بعد 222 كيلومترا من القطاع.

وبثت كاميرات المراقبة التابعة لأسطول الحرية مشاهد لاعتلاء جنود إسرائيليين عددا من السفن وتوقيف المشاركين فيها.