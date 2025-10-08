الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا تسبب انقطاعات في الكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سببت الغارات الجوية الروسية، دمارا شديدا في محطة توليد طاقة حرارية في منطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، مما أسفر عن ترك أجزاء من المنطقة بدون طاقة، حسبما ذكر مزود الطاقة الإقليمي اليوم الأربعاء.

وقالت محطة "تشيرنيهيف أوبلنيرجو" التي تورد الطاقة، إن حوالي 4500 عميل يتعرضون لانقطاع الكهرباء.وذكر مورد الطاقة "دي تي أي كيه" أن موظفين أصيبا إثر الهجوم.

ووفقا للسلطات، تسبب هجوم استهدف قطار شحن في تعطل خدمة القطارات حول مدينة نيجين في تشيرنيهيف.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون جنوبي البلاد، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخر إثر الهجمات الروسية بمدينة خيرسون.

وضربت مسيرة منزلا في منطقة سومي الحدودية، ما أسفر عن إصابة طفلة "4 سنوات" ووالدتها وجدتها، بحسب الحاكم أوليه هريهوروف.

وكتب هريهوروف، عبر تطبيق تليجرام، أن الطفلة تعاني من حروق شديدة وهي في حالة حرجة.