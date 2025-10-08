المدعي العام البريطاني: قضية تجسس انهارت لأن الحكومة رفضت اعتبار الصين تهديدا

أعلن الإدعاء العام في بريطانيا، انهيار محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس لصالح بكين؛ بسبب رفض الحكومة البريطانية اعتبار الصين تهديدا للأمن القومي.

وكان قد تم توجيه تهمة انتهاك "قانون الأسرار الرسمية" إلى الباحث البرلماني السابق كريستوفر كاش، والأكاديمي كريستوفر بيري، في أبريل 2024، من خلال تقديمهما معلومات أو وثائق قد تكون "مفيدة للعدو" و"مضرة بسلامة أو مصالح" المملكة المتحدة خلال الفترة بين أواخر عام 2021 وفبراير 2023.

إلا أن مدير النيابة العامة، ستيفن باركنسون، قال إن القضية انهارت لعدم رغبة أي مسؤول حكومي في الإدلاء بشهادة تفيد بأن "الصين كانت تمثل تهديدا للأمن القومي وقت وقوع الجريمة".

وكتب باركنسون، أمس الثلاثاء، في رسالة تم إرسالها إلى نواب البرلمان في لجنتي الشئون الداخلية والعدل بالبرلمان: "عندما اتضح ذلك، لم يكن من الممكن المضي قدما في القضية".