اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية صرة غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، واحتجزت عدة شبان، وفتشت عدة منازل.