الأربعاء 8 أكتوبر 2025 7:31 ص
فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة غرب نابلس

وفا
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 7:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 7:05 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية صرة غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، واحتجزت عدة شبان، وفتشت عدة منازل.


