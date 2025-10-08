الأكثر قراءة
غادة عادل: ماجد الكدواني أطيب إنسان على وجه الأرض.. ونصيحة ميرفت أمين جعلتني أقبل «فيها إيه يعني؟»
مجلس الزمالك يوضح موقفه من رحيل جون إدوارد
ثورب مدرب صاحب فكر ألماني عصري.. كيف سيغير شكل الأهلي؟
ماجد الكدواني: رفضت الهجرة لأمريكا في شبابي ولم أندم.. وعندي عقدة إخراج أول مرة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
نعم، تنجح تمامًا
ربما، لكن مؤقتًا
لا، فشل محتمل
النتـائـج
تصويت
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية صرة غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، واحتجزت عدة شبان، وفتشت عدة منازل.