أردوغان: هجمات إسرائيل ليست دفاعا مشروعا بل إبادة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة ليست دفاعا مشروعا عن النفس بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن أردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من أذربيجان بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، إن أولوية تركيا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار عاجل وشامل في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بأقرب وقت.

وذكر أن هجمات إسرائيل داست على القانون، وسجلت في التاريخ كوصمة عار، وهي ليست دفاعا مشروعا عن النفس بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج، مؤكدا أن "أنقرة ستواصل السعي لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس حل الدولتين".

وشدد الرئيس التركي، على أهمية أن تبقى غزة أرضًا للشعب الفلسطيني، وأن يحكمها الفلسطينيون في نهاية المطاف.

وفيما يخص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أكد أردوغان، أن كل الفلسطينيين يعرفون أن تركيا تحمي وتصون مصالح فلسطين، مضيفا أن أنقرة كانت على اتصال دائم مع حركة حماس خلال هذه المرحلة وما تزال على تواصل الآن معها.

ولفت إلى أن وفدا تركيا موجود حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل؛ لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بناء على خطة ترامب.