الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً من تياسير شرق طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طفلاً من قرية تياسير شرق طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الطفل عبد الله ذيب عمر وهدان (15 عاما) من تياسير.