 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً من تياسير شرق طوباس - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 7:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً من تياسير شرق طوباس

وفا
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 7:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 7:07 ص

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طفلاً من قرية تياسير شرق طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الطفل عبد الله ذيب عمر وهدان (15 عاما) من تياسير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك