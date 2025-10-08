القبض على 8 عمال إغاثة في بوركينا فاسو على خلفية اتهامات بالتجسس

قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إنه ألقى القبض على ثمانية عمال الإغاثة على خلفية تهم بالتجسس، واتهمهم بنقل معلومات أمنية حساسة إلى قوى أجنبية.

وكان الثمانية يعملون لدى منظمة السلامة الدولية غير الحكومية التي تتخذ من هولندا مقرا لها وتتخصص في السلامة الإنسانية.

وقال وزير الأمن محمدو سانا، في بيان أمس الثلاثاء، إن المنظمة جمعت معلومات حساسة وسجلتها عن الجيش، بما في ذلك مناطق العمليات وطرق القوافل وعدد الأفراد الذين يتم نشرهم.

وأضاف الوزير، أنه يوجد من بين المقبوض عليهم مواطنان فرنسيان، من بينهما مدير المنظمة في بوركينا فاسو ورجل تشيكي وآخر مالي وأربعة بوركينيين، ولم يحدد تاريخ القبض عليهم.

وذكرت منظمة السلامة الدولية غير الحكومية، في بيان أمس الثلاثاء، إنها تجمع المعلومات لمراقبة توجهات السلامة فحسب وحماية عمال الإغاثة على الأرض.