ألمانيا تعزز صلاحيات الشرطة لمواجهة الطائرات المسيرة

من المقرر أن تحصل قوة الشرطة الفيدرالية الألمانية على صلاحيات إضافية للدفاع ضد الطائرات المسيرة، بعد رصد مسيرات أدت إلى تعطيل العمليات في مطار ميونخ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، تعديلا لقانون الشرطة الفيدرالية وهو قانون عمره 30 عاما ولا يذكر الطائرات المسيرة.

وتبذل السلطات، في مختلف أنحاء أوروبا جهودا واسعة للرد على سلسلة من الحوادث المرتبطة بطائرات مسيرة، والتي نسبت على نطاق واسع إلى روسيا ،على الرغم من نفي موسكو.

يشار إلى أن الاستجابة الألمانية أصبحت معقدة بسبب جهاز الأمن الفيدرالي في البلاد، مع توزيع الصلاحيات على مجموعة واسعة من الوكالات على مستوى الولايات والمستوى الوطني ومخاوف بشأن قانونية إشراك الجيش الألماني في عمليات الدفاع المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات غير متأكدة من كيفية التعامل مع الطائرات المسيرة المجهولة في المجال الجوي للبلاد.