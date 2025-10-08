نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه

أعلنت حكومة الإكوادور، اليوم الأربعاء، أن نحو 500 شخص أحاطوا بموكب يتضمن سيارة الرئيس دانيال نوبوا وقاموا برشقه بالحجارة.

وقال وزير الطاقة أنيس مانزانو في مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام، إن نوبوا كان في طريقه لحضور فعاليات في مدينة كانيار بوسط الإكوادور، مضيفا أنه تم العثور لاحقا على آثار طلقات رصاص في سيارة الرئيس. ولم يصب الرئيس في الواقعة.

ونشرت الحكومة، مقطع فيديو على منصة "إكس"، يزعم أنه يظهر الهجوم من داخل إحدى السيارات، حيث يقوم أفراد بإلقاء حجارة كبيرة على السيارة، مما أدى لتحطيم نوافذها.

وأوضح مانزانو، إنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص واتهامهم بمحاولة القتل والإرهاب.

ويعد هذا ثاني هجوم يقع خلال بضعة أسابيع.

ويذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، هاجم متظاهرون بالقرب من مدينة كوتاكاتشي موكب ينقل مساعدات إنسانيه بقيادة نوبوا ودبلوماسيين أوروبيين، وقد أصيب 12 جنديا في الحادث.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، تنظم عدة منظمات في الإكوادور مظاهرات، بما في ذلك قطع الطرق، احتجاجا على خفض الدعم لوقود الديزل وإجراءات تقشفية حكومية أخرى.

ويذكر أن نوبوا "37 عاما" تولى رئاسة الإكوادور منذ عام 2023، وتم إعادة انتخابه في أبريل الماضي.