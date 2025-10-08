نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين

• عريضة سلمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مكتب الأمم المتحدة برام الله عقب مسيرة شارك فيها إعلاميون وناشطون..

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية لأعضاء النقابة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإعلاميين.

جاء ذلك في عريضة سلمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمكتب الأمم المتحدة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عقب مسيرة شارك فيها إعلاميون وناشطون، وفق مراسل الأناضول.

وطالبت النقابة في العريضة "بتوفير الحماية الدولية الفعلية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمهم ضد الإعلام والعاملين فيه".

واعتبرت "ما جرى في غزة أول إبادة إعلامية في تاريخ الإنسانية".

وعلى هامش المسيرة قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للأناضول، إن "إسرائيل ارتكبت في قطاع غزة إبادة جماعية بحق الصحفيين لم تحدث في تاريخ البشرية، حيث راح ضحيتها 252 صحفيا منهم 34 صحفية".

وأكد أبو بكر أن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب جرائم ممنهجة بقرار من حكومة بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 150 مكتبًا ومؤسسة إعلامية منذ 2023 في قطاع غزة، وارتكب في الضفة أكثر من 2000 اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين والدوليين".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.