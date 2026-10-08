مصرع طالبين وإصابة ثالث في سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

لقي طالبان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة المريوطية، قبل كوبري شبرامنت في اتجاه الهرم، بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وبينت التحريات الأولية أن السيارة كانت تقل 3 طلاب، وأن عجلة القيادة اختلت من السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها داخل مياه الترعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة المريوطية، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين سقوط السيارة ومصرع «محمد. م»، 16 سنة، طالب، و«محمد. أ»، 16 سنة، طالب، بينما أصيب «زياد. ح»، 16 سنة، طالب.

وتمكنت القوات من انتشال الجثمانين، وتم نقلهما إلى مستشفى شبرامنت المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.