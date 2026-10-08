المحلة يتعادل مع أبو قير في مستهل كأس عاصمة مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة غزل المحلة وأبوقير للأسمدة، التي أقيمت على ملعب «زعيم الفلاحين»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم 2026-2027.

وافتتح علي حسين التسجيل لصالح أبوقير للأسمدة في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن يحيى زكريا من إدراك التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 73، عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة مصطفى عثمان حكمًا للساحة، وعاونه كل من أيمن دعبس ومحمد مجدي الشيخ كمساعدين، بينما تولى محمد عبد العواض مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو، تواجد أحمد حامد فهيم حكمًا لتقنية VAR، وعاونه شريف عبد الله.

ويتواجد غزل المحلة وأبوقير للأسمدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وبتروجت.

وكانت منافسات الجولة الأولى للمجموعة قد شهدت فوز المصري البورسعيدي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليحصد الفريق البورسعيدي أول 3 نقاط له في البطولة.